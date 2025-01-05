إنزلاق مركبات وحوادث مرورية مع تساقط الثلوج والمطر الجليدي بوسط الولايات المتحدة

تدهورت حالة الطرق يوم السبت في مناطق بوسط الولايات المتحدة مع وصول عاصفة شتوية جلبت مزيجا من الثلوج والمطر الجليدي مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، في ظل توقعات بتوسع هذا المزيج نحو الشرق في الأيام المقبلة.

وقال بوب أورافيك، كبير خبراء الأرصاد الجوية في خدمة الطقس الوطنية في كوليدج بارك، بولاية ماريلاند: "الشتاء قد عاد".

وبحلول مساء السبت، كان من المتوقع أن تسقط ثلوج غزيرة على مسافة واسعة بين وسط كانساس وإنديانا، خاصة على طول الشريط الشمالي من الطريق السريع 70، حيث كانت هناك فرصة عالية لسقوط ما لا يقل عن20 سنتيمترا من الثلج. كما تم إغلاق جزء من الطريق السريع في وسط كانساس بعد الظهر.

وكان من المتوقع أن تتحرك العاصفة بعد ذلك إلى وادي أوهايو، مع توقع حدوث اضطرابات كبيرة في حركة السفر.

وانقلبت شاحنة إطفاء وعدد من الشاحنات الكبيرة والسيارات الخاصة غرب سالينا في كانساس.

وأوقف مطار مدينة كانساس الدولي مؤقتا عملياته بعد الظهر بسبب الجليد. وجرى تأخير عشرات الرحلات، بما في ذلك طائرة خاصة تنقل فريق كانساس سيتي تشيفز، قبل إعادة فتح المدارج.

