السفير حسام زكي: إسرائيل تسعى لتقنين رفضها لقرار حل الدولتين

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية إن إسرائيل تسعى لتقنين رفضها لقرار حل الدولتين من خلال قرارات الكنيست الإسرائيلي بأنه لا وجود للدولة الفلسطينية.

وأكد زكي، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك عملا بدأ بالفعل في اتجاه تنفيذ حل الدولتين، مشددا على أن الجامعة العربية ستظل متمسكة بموقفها الداعم للقضية الفلسطينية، لحين وضع خطوات لتنفيذ حل الدولتين.

وأضاف أن على الدول العربية مد اليد لسوريا خلال الفترة الحالية، منوهًا بأن سوريا تمر بمرحلة جديدة، وهي مرحلة كتابة التاريخ الجديد لسوريا.

وأوضح أن من يكتب التاريخ وكيف سيكتبه هو أمر أولًا يخص السوريين.

أما فيما يخص الشأن اليمني، قال الأمين العام المساعد إن الحوثيين ليسوا أصحاب الشرعية في حكم اليمن، ولكن هناك حكومة شرعية مقرها عدن، مؤكدا أن تدخلات إيران في المنطقة تدخلات كبيرة، و قد تم التحذير من ذلك، كما تم تحذير المنظمات المرتبطة بإيران بشكل واضح في تمويلها وتسليحها.