قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة بمختلف الأنحاء.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الأحد، أن الأمطار تتراوح ما بين متوسطة إلى غزيرة، ورعدية أحيانًا على محافظة مطروح.

وتوقعت أن تمتد الأمطار مساء إلى محافظات: الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، قائلة إنها تسقط على فترات متقطعة من اليوم على محافظات جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، وخليج العقبة، وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت إلى أن القاهره الكبرى تشهد اليوم فرص سقوط أمطار، مؤكدة أنها ضعيفة وغير مؤثرة على أعمال الأنشطة اليومية للمواطنين.

وذكرت أن نشاط الرياح، بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم / الساعة، يزيد من الإحساس بحالة عدم الاستقرار، والشعور ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وحذرت من أن الرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة بمحافظات شمال الصعيد، قائلة إنها تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط؛ ليتراوح ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار.

وتوقعت أن تظل قيم الحرارة اليوم حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، لافتة إلى أن العظمى على القاهرة تسجل 20 درجة.

وأوضحت أن الأجواء شتوية معتدلة نهارًا على أغلب المحافظات الشمالية، ودافئة على المحافظات الجنوبية، محذرة من الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس.

وذكرت أن الأجواء شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية مساء، وتصل أحيانًا إلى تكون الصقيع على المزروعات في محافظة الوادي الجديد ومناطق من شمال الصعيد.