مدير تعليم بورسعيد يهنئ مطران المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ترأس طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الأحد، وفد تعليم بورسعيد لتقديم التهنئة لنيافة الحبر الأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها وأقباط المحافظة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بمقر مطرانية بورسعيد.

ومثَّل وفد تعليم بورسعيد في هذه الزيارة محمود بدوي مدير عام التعليم العام، وإيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية، والحسيني راغب مدير إدارة التوجيه الفني ولمياء الجهيني مدير إدارة التعليم الخاص، ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، وحازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وأكد مدير المديرية، أن روح المحبة والتماسك والترابط تجمع بين نسيج الشعب المصري، وتجسد التسامح بين الأديان لتؤكد أن المصريين مزيج واحد وشركاء في بنيان واحد وستظل مصر دائما بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة البناء، شاكرا حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

من جانبه رحب الأنبا تادرس، بالحضور من وفد تعليم بورسعيد، معربا عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدا بروح الأخوة والمحبة التي تجمع بين شركاء الوطن الواحد والترابط بين جميع أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية المنشودة تحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة.