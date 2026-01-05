الحصر العددي لدائرة القرنة بمحافظة الأقصر يظهر تفوق عبدالستار رضا

أعلن رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة القرنة محافظة الأقصر التي يتنافس فيها "عدد المرشحين" على "عدد المقاعد" عن أرقام الحصر العددي لأصوات الناخبين، التي من المقرر أن تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات لاحقًا.

وأظهر الحصر العددي لفرز الأصوات تفوق عبدالستار رضا (مستقل)، حيث حصل على 32562 صوتا، مقابل حصول منافسه علاء الغزالي (مستقل) على 19820 صوتا.

وبلغ من لهم حق التصويت بالدائرة 247089 مواطنا، أدلى منهم بصوته في صناديق الاقتراع 53168 ناخبا، وبلغت الأصوات الصحيحة 52382 صوتا، بينما الأصوات الباطلة فبلغت 786 صوتا.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبيبن الساعة 9 مساءً الأحد، وذلك عقب انتهاء اليوم الثاني والأخير لانتخابات مجلس النواب، التي جرت داخل مصر، على مدار يومين، أعقب ذلك أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان الفرعية، ثم جرى حصرها عدديًا باللجان العامة.

وجرت جولة الإعادة في 27 دائرة انتخابية، موزعة على 10 محافظات، كانت الهيئة الوطنية ألغت انتخاباتها الأصلية، ضمن المرحلة الثانية، وسط منافسة بين مرشحي الأحزاب والمستقلين، البالغ عددهم 98 مرشحًا، على 49 مقعدًا.