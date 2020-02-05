سان جيرمان يهزم نانت في عقر داره ويعزز تصدره للدوري الفرنسي

عزز فريق باريس سان جيرمان موقعه في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بفضل الفوز على مضيفه نانت 2 /1 الثلاثاء في المرحلة الثالثة والعشرين.



وفي مباريات أخرى ، فاز موناكو على ضيفه انجيه 1 /صفر وبالنتيجة نفسها فاز ليل على ضيفه رين.



وعلى ملعب لا البوجوار، تقدم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بهدف لسان جيرمان في الدقيقة 29 ثم أضاف ثيلو كيرير الهدف الثاني في الدقيقة 57 وتكفل موسيس سيمون بالهدف الوحيد لنانت في الدقيقة 68.



الفوز رفع رصيد سان جيرمان حامل اللقب، في الصدارة إلى 58 نقطة بفارق 15 نقطة عن أقرب ملاحقيه مرسيليا وتوقف رصيد نانت عند 32 نقطة في المركز العاشر.