رئيس حقوق إنسان النواب: توم مالينوفسكي يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام الإخوان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن توم مالينوفسكي، عضو مجلس النواب الأمريكي، يحاول فتح أبواب الكونجرس أمام جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال محاولة تشكيل مجموعة داخل الكونجرس الأمريكي لمراقبة وضع حقوق الإنسان في مصر والسماح لهم بعقد جلسات إحاطة ومؤتمرات في مباني الكابيتول هيل.



وأضاف رضوان، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا الأمر الذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة، وتعاريفها بأنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشئون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى.



وذكر أن النائب الأمريكي، يحاول ببساطة تمكين الجماعة الإسلامية العنيفة في مصر لإعادة لعب لعبتها المخادعة القديمة على الرأي العام وصناع القرار الأمريكيين من خلال التظاهر بأنهم مجموعة من النشطاء السياسيين أو العاملين في المجتمع المدني للترويج لأجندتهم الإسلامية الجهادية.



وتابع: "‏‎من الواجب علينا كبرلمانيين نمثل الشعب المصري بجميع طبقاته وطوائفه، قررنا أن نطلق مبادرات إلى الكابيتول هيل لتذكير أعضاء الكونجرس، مثل النائب مالينوفسكي، بأن العمل مع الإسلاميين السياسيين بشكل عام، والإخوان المسلمين بشكل خاص، سيضر في النهاية بالأمن القومي للولايات المتحدة، كما أنها تؤثر حاليًا على استقرار وأمن مصر والدول العربية الأخرى التي صنفت الجماعة على أنها منظمة إرهابية".



وأضاف أن الإخوان المسلمين، هي المظلة الأم لمنظمات حسم وجيش الإسلام وأنصار بيت المقدس، والتي صنفتها الولايات المتحدة وأوروبا على أنها منظمات إرهابية دولية.