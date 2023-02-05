 وزير الرياضة السابق : الروح المعنوية للأهلي في المونديال عالية - بوابة الشروق
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وزير الرياضة السابق : الروح المعنوية للأهلي في المونديال عالية

علي البحيري
نشر في: الأحد 5 فبراير 2023 - 10:55 م | آخر تحديث: الأحد 5 فبراير 2023 - 10:55 م

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، إن الأهلي سيحقق دخلا ماليا مميزا من المشاركة في كأس العالم للأندية

وأضاف عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة السابق، في تصريحات تليفزيونية": "اتابع مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية وأشعر بالسعادة لجهود الفريق في البطولة"

وتابع،: "النادي الأهلي سيحقق دخل كبير من الاشتراك في البطولة"، مضيفا: "العائد الأكبر للنادي الأهلي من البطولة هو التسويق والرعاية".


وأتم: "ريال مدريد هو المرشح الأقوى للفوز ببطولة كأس العالم للأندية، لكن الروح المعنوية للأهلي عالية"


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