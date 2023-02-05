كين: عدنا من الباب الكبير أمام السيتي وأريد استيعاب لقب الهداف التاريخي

كشف النجم الإنجليزي الدولي هاري كين أنه مازال لا يستوعب نجاحه في أن يصبح الهداف التاريخي لفريق توتنهام هوتسبير، بعدما قاد فريقه للفوز 1 / صفر على مانشستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن ما أسعده بشكل أكثر هو حصول الفريق اللندني على النقاط الثلاث.

وتقمص كين دور البطولة في اللقاء، الذي جرى ضمن المرحلة الـ22 للمسابقة، عقب تسجيله هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 15، قبل أن يلعب الفريق اللندني بعشرة لاعبين في الدقائق الأخيرة، عقب طرد لاعبه كريستيان روميرو في الدقيقة 86 لحصوله على الإنذار الثاني.

ودون كين اسمه بحروف من ذهب في تاريخ توتنهام، بعدما انفرد بلقب الهداف التاريخي للفريق اللندني، بعدما رفع رصيده إلى 267 هدفا في 416 مباراة خاضها مع الفريق بمختلف البطولات. وتفوق كين بهدف واحد على النجم السابق جيمي جريفز، الذي أحرز 266 هدفا للفريق في 379 مباراة بمختلف البطولات خلال الفترة من 1961 إلى 1970، فيما سجل كين أهدافه بداية من 2010 وحتى الآن.

واحتفل كين برقم آخر اليوم من خلال نفس الهدف حيث رفع رصيده إلى 200 هدفا مع توتنهام في الدوري الإنجليزي. وقال كين في تصريحات إعلامية عقب المباراة، التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن "إنه أمر جميل ولا يصدق. أريد أن أستوعب الموضوع في الوقت الراهن". وأضاف كين "المباراة كانت صعبة للغاية ولكننا حققنا النهاية المثلي التي أسعدت الجميع في توتنهام".

وأوضح نجم توتنهام "لا يمكن أن أطلب أكثر من ذلك. لقد كان الهدف الذي أحرزته هو الوحيد الذي ضمن حصولنا على النقاط الثلاث".

وأشار كين "في تلك المرحلة كان يتعين علينا تحقيق الفوز. قابلنا أحد أفضل الفرق على الصعيد العالمي في الوقت الحالي،وبذلنا كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز".

وتابع كين "بطريقة أو بأخري كانت مباراة اليوم شبيهة بلقاء الفريقين الماضي على ملعب الاتحاد (معقل سيتي). افتقدنا في المواجهة الأولى للجهوزية وتقبلنا 4 أهداف في الشوط الثاني، ولكن في مباراة اليوم عدنا من الباب الكبير".

وشدد كين "قلنا لأنفسنا أن المعركة ستكون حامية الوطيس وانتصرنا بها في النهاية، وأفضل شيء هو حفاظنا على نظافة الشباك".

وفي نهاية حديثه، بعث كين رسالة للإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، الذي غاب عن المباراة بسبب قضائه فترة نقاهة عقب خضوعه لجراحة لاستئصال المرارة.

وقال كين في رسالته لكونتي "نعرف أنك تمر بوقت صعب بعد العملية ونحن نرسل لك رسالة مفادها أننا بذلنا كل الجهد من أجلك وجهزنا للمباراة بطريقة احسن وكشفنا أن لدينا التزام".

بهذا الفوز، ثأر توتنهام من خسارته 2 / 4 أمام مانشستر سيتي في مواجهة الفريقين الماضية بالمسابقة، التي جرت في التاسع من يناير الماضي، على ملعب (الاتحاد)، حيث فشل الفريق في الحفاظ على تقدمه بثنائية نظيفة عقب استقباله 4 أهداف خلال الشوط الثاني.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام، الذي حقق انتصاره الـ12 في البطولة هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و7 هزائم، إلى 39 نقطة في المركز الخامس بترتيب المسابقة.