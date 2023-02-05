رئيس وزراء رومانيا: هناك مجالات عديدة للتعاون الاقتصادي مع مصر

قال نيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، إن هناك مجالات عديدة للتعاون الاقتصادي مع مصر، ومنها الزراعة والبنية التحتية والتكنولوجيا، موضحا أن مصر أول مقصد للتجارة الرومانية فى أفريقيا، ونرغب فى توسيع هذا التعاون.



وأضاف -في كلمته خلال منتدى الأعمال المصري الروماني المنعقد في القاهرة- أنه في القريب العاجل سوف نكون جزءا من منظمات التجارة والصناعة الأوروبية، وهذا يساعد على إتاحة الفرصة لنظامنا التجاري للتفاعل مع كل دول العالم.



وأعرب عن أمنيته في تحويل رؤيتنا إلى حقائق اقتصادية والتي تنعكس بالرفاهية على المجتمع ككل، وتابع قائلا "إنني على ثقة أننا سنقوم بتوفير الإطار الشامل لتعاوننا".



وقدم الشكر لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي لاستقباله وذلك من أجل القيام بالمناقشات المثمرة والتي من خلالها نرى كيف يمكن أن نحصل على المزيد من المنافع بالإمكانيات المتاحة ونرى كيف يمكن أن نحسن ونعزز من علاقتنا الثنائية.