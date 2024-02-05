قرار رئاسي يقضي بتعيين رئيس جديد للحكومة اليمنية

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أصدرت رئاسة الجمهورية اليمنية، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بتعيين أحمد عوض بن مبارك، رئيساً للحكومة المعترف بها دولياً، خلفاً لرئيس الحكومة السابق معين عبدالملك.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، "صدر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، رقم ( 56 ) لسنة 2024، قضت المادة الأولى منه بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيساً لمجلس الوزراء".

وقضت المادة الثانية من هذا القرار، وفقاً للوكالة، باستمرار أعضاء الحكومة في أداء مهامهم وفقا لقرارات تعينهم، فيما قضت المادة الثالثة والأخيرة من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وشغل بن مبارك منصب وزير الخارجية وشؤون المغتربين منذ عام 2020.

ويشغل معين عبدالملك ، منذ سنوات منصب رئيس الحكومة اليمنية التي تواجه تحديات كبيرة في الجانب المالي والخدمات العامة.