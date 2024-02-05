أنصار الله يعلنون عن 15 غارة أمريكية وبريطانية على محافظتي صعدة والحديدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين أن طائرات أمريكية وبريطانية شنت 15 غارة على محافظتي صعدة والحديدة.



وأفادت قناة "المسيرة" نقلا عن مصدر عسكري أن عدوانا أمريكيا بريطانيا بـ8 غارات على منطقة راس عيسى مساء يوم الأحد، و3 غارات في مناطق متفرقة من الزيدية بمحافظة الحديدة.

وقال المصدر إن الطيران الأمريكي والبريطاني شن 4 غارات شرقي المدينة بمحافظة صعدة.

وفي وقت سابق أمس السبت أعلنت جماعة "أنصار الله" أن "تحالف العدوان الأمريكي البريطاني شن 48 غارة على العاصمة صنعاء وخمس محافظات أخرى، مؤكدة أن هذه الاعتداءات لن تمر دون رد".