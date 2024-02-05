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وزير الزراعة: أزمات عالمية وظروف داخلية وراء ارتفاع أسعار السلع

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 5 فبراير 2024 - 11:58 م | آخر تحديث: الإثنين 5 فبراير 2024 - 11:59 م
أرجع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ارتفاع أسعار السلع في هذه الآونة إلى أزمات عالمية وظروف داخلية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "dmc"، مساء الاثنين، إن الحكومة تُجري حاليًّا بعد التدخلات التي تساهم في إحداث تأثير إيجابي على الأسعار.

وعبّر عن أمله أن تشهد أسعار السلع حالة من الاستقرار في الفترة المقبلة، لا سيّما بعد انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية.

وأوضح القصير، أن التجار سعَّروا السلع في الفترة الماضية على أساس سعر مرتفع للدولار في السوق الموازية، موضحًا أنه بعد الانخفاض الأخير في السعر بات لزامًا عليهم خفض الأسعار.

وشدد الوزير، على ضرورة ألا يكون هناك أي مجال للمضاربة، نظرًا لتأثير ذلك على الأسعار.

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