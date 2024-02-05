الأمم المتحدة تعين مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم عمل الأونروا

أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، تعيين مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل وكالة الأونروا.



وأفادت الأمم المتحدة في بيان، بأن "المجموعة ستقودها كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة، التي ستعمل مع 3 منظمات بحثية في السويد والنرويج والدنمارك".



ومنذ 26 يناير الماضي، قررت العديدمن الدول تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.



وهذه الدول من بينها: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.



والاتهامات الإسرائيلية للوكالة "ليست الأولى من نوعها"، فمنذ بداية الحرب على غزة عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي أونروا بالعمل لمصلحة حماس، في ما اعتُبر "تبريرا مسبقا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.