أسر وأطباء يقاضون ترامب لوقفه تمويل رعاية دعم الهوية الجندرية

أقامت سبع أسر لأطفال متحولين جنسيا أو غير ثنائيي النوع الاجتماعي دعوى قضائية اليوم الثلاثاء ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الدعم الاتحادي للرعاية الداعمة لهوية النوع الاجتماعي للأشخاص المتحولين جنسيا دون سن 19 عاما.

ومن ضمن المدعين في الطعن بإحدى المحاكم الاتحادية في بالتيمور، "بي إف إل أيه جي"، وهي مجموعة على مستوى البلاد لأسر الأشخاص المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا، و"جي إل إم أيه" وهو مجموعة أطباء.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من توقيع ترامب أمرا يدعو الحكومة الاتحادية إلى وقف تمويل الرعاية الطبية عن طريق برامج تأمين صحي اتحادية من بينها "ميديك إيد" و "تراي كير".

وقالت كريستن تشابمان، والدة إحدى المدعين بالقضية، إن أسرتها انتقلت من ولاية تينيسي إلى فرجينيا في 2023 بسبب حظر على الرعاية الداعمة لهوية النوع الاجتماعي في ولايتهم. وتم تحديد موعد مبدئي لابنتها ويلو /17 عاما/ الأسبوع الماضي بمستشفى جديد يقبل "ميديك إيد". لكن ترامب وقع القرار قبل يوم من الموعد وقال المستشفى إنه لا يمكنه تقديم الرعاية.