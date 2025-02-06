مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: لا توجد سلطة على الأرض يمكنها محو شعبنا من أرضه

قال مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب لن يغادر القطاع.

جاء خلال أعمال لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأضاف أن هذه الرسالة بعث بها مئات الآلاف الفلسطينيين وهو يعودون إلى شمال قطاع غزة لما سنحت لهم الفرصة لذلك، موضحًا أن 400 ألف فلسطيني عادوا سيرا على الأقدام من الجنوب إلى الشمال في القطاع.

وأوضح أن هذه هي الإجابة لمن يدعوا إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أنه لا توجد سلطة على الأرض يمكنها أن تمحو الشعب الفلسطيني من أرض أجداده وبما في ذلك قطاع غزة.

ونوه بأنهم سيعملون مع الأمين العام للأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف المتجذرة في مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك في القانون الدولي.

وشدد على أن الفلسطينيين يرغبون في السلام وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المعنية ومبادرات السلام، مؤكدا أن هذا الأمر هو الذي ترغب فيه الدول العربية.