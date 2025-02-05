عضوان بمجلس النواب الأمريكي يعيدان طرح مشروع قانون يدعو إلى انضمام تايوان لصندوق النقد الدولي

أعاد عضوان من مجلس النواب الأمريكي، طرح مشروع قانون يدعو إلى انضمام تايوان في صندوق النقد الدولي.

وينص مشروع القانون، المعروف باسم "قانون عدم التمييز ضد تايوان"، على أن وزير الخزانة الأمريكي، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب محافظ صندوق النقد الدولي، يتعين أن يدعم بقوة قبول تايوان كعضو في المؤسسة، حسب وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، اليوم الأربعاء.

وفي نشرة صحفية، صدرت أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي، قال النائب الجمهوري الأمريكي يونج كيم الراعي المشارك لمشروع القانون، إن تايوان تستحق مقعدا في صندوق النقد الدولي؛ نظرا لكونها الاقتصاد الأكبر الـ21 في العالم وعاشر أكبر شريك تجاري للسلع للولايات المتحدة.

وتابع كيم، أن مشروع القانون المقترح سيسمح بسماع وجهة نظر تايوان في القرارات المالية الدولية.

وكانت تايوان قد أعربت عن اهتمامها بالانضمام إلى صندوق النقد الدولي، قائلة إن انضمامها سيدعم المرونة المالية.