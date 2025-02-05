وزير خارجية بريطانيا: يجب أن نرى الفلسطينيين قادرين على العيش في أراضيهم

علق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن السيطرة على قطاع غزة.

وبحسب وكالة «فرانس برس»، أكد لامي خلال زيارة لكييف، اليوم الأربعاء، أن «الفلسطينيين يجب أن يكونوا قادرين على العيش وأن ينعموا بالازدهار في غزة والضفة الغربية المحتلة».

وأضاف: «يجب أن نرى الفلسطينيين قادرين على العيش وأن ينعموا بالازدهار في أراضيهم، في غزة والضفة الغربية».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد أن تتولى الولايات المتحدة ملكية قطاع غزة وإعادة تطويره، بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وأشار ترامب إلى أن «الولايات المتحدة ستسوي المباني المدمرة، وتحقق تنمية اقتصادية ستوفر أعدادا غير محدودة من الوظائف والمساكن للناس في المنطقة».

وجاءت هذه التصريحات بعد أن اقترح ترامب في وقت سابق أن يتم إعادة توطين الفلسطينيين النازحين في غزة بشكل «دائم» خارج هذه الأراضي المدمرة بفعل الحرب.