كامل الوزير: إسناد إدارة 41 مركز تدريب تابع للكفاية الإنتاجية إلى مصانع القطاع الخاص

أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، عن إنشاء خط سكك حديد في الوقت الحالي يربط مدينة العاشر من رمضان بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية مع ميناء السخنة، مشيرا إلى أن أكبر عدد من العاملين في العاشر من رمضان والروبيكي وبدر من محافظة الشرقية، وتحديدًا مدينة بلبيس.

ونوه خلال تصريحات تلفزيونية على هامش جولته التفقدية لزيارة 3 مصانع بمنطقة العاشر من رمضان والروبيكي، الثلاثاء، أن هذه المنطقة الصناعية لها ميناء جاف ومنطقة لوجستية يتم فيها تجميع المنتجات المعدة للتصدير، أو المواد الخام الأولية المستوردة من ميناء السخنة.

وتطرق إلى مشكلة التعليم الفني، قائلا إن مراكز تدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة والتي يناظرها المدارس الفنية الثانوية الصناعية بوزارة التربية والتعليم؛ «خريجوها شأنهم شأن التعليم العام، لا تخرج خريجا جيدًا يستطيع أن يعمل بعد تخرجه في المصنع مباشرة، وبحاجة إلى مزيد من التدريب».

وأشار إلى تطوير مراكز التدريب بالشراكة مع القطاع الخاص، قائلا: «نجحنا الآن أن نعطي 41 مركز تدريب، من إجمالي 47 مركزا إلى مصانع تابعة للقطاع الخاص، وسيتولى كل مصنع مسئولية العملية التعليمية في المركز، ولا مانع لدى الدولة من الإنفاق على هذه المراكز لمدة عام أو عامين، خاصة أنها كانت تنفق عليها؛ ولكن ستعمل هذه المصانع على تطوير المناهج والاهتمام بالتعليم والتدريب؛ حتى يتخرج طلاب مؤهلون للعمل في المصانع المصرية».