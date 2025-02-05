الأمين العام المساعد للجامعة العربية: قطاع غزة لن يباع ولن يشترى

قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشان غزة جاءت مفاجئة وربما صادمة للبعض بإعتبار أن لم يسبق لرئيس أمريكي الحديث هكذا من قبل.

وأوضح السفير حسام زكي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة الحدث، أن مفهوم دخول الولايات المتحدة إلى قطاع غزة و الاستحواذ على الأرض مفهوم جديد، كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي خلال المؤتمر الصحفي تطرح العديد من التساؤلات.

وأضاف زكي: "رغم هذا فالأمر يحتم علينا التعامل بهدوء وروية، ويستوجب الاستيضاح من قبل الجانب الأمريكي حول المقصود من هذه التصريحات، للاجابة على جميع التساؤلات، ويتطلب التشاور وتبادل الرؤى بين وزراء الخارجية العرب،حيث من المقرر أن يعقد مجلس الجامعة العربية اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية العرب عقب أيام، والذي من شأنه تحديد مسار التحرك العربي بهذا الشأن.

وأكد الأمين العام المساعد، أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب المركزية، وأنه ليس هناك أفضل من هذا التوقيت للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وثوابتها.

وشدد السفير حسام زكي على أن سواء الموقف العربي أو المصري، و الأردني، فهي جميعا مواقف ثابتة، لم تتغير في السابق ولن تتغير في المستقبل، كما أن الأرض هي أرض فلسطينية والفلسطينيون هم أصحاب الحق في هذه الأرض، وقطاع غزة لن يباع ولن يشترى، ليظل الحل الوحيد لكل ما يحدث هو حل الدولتين وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.