الاتحاد الأوروبي: غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية

قال متحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن قطاع غزة يتعين أن يكون جزءا أساسياً من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مضيفاً أن التكتل ملتزم بحل الدولتين.

وأضاف المتحدث: "اطلعنا على تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بقوة بحل الدولتين، ويرى أنه المسار الوحيد للسلام طويل الأمد لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

ومساء أمس الثلاثاء، كشف ترامب خلال مؤتمر صحفي جمعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، ما أثار ردود فعل إقليمية ودولية واسعة.

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف إعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن "الإدارة الأمريكية سوف تعمل مع شركاء في المنطقة لإعادة بناء هذه المنطقة".

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن ترامب تعهد بإعادة إعمار غزة ونقل المتواجدين هناك مؤقتاً، موضحة أن نتنياهو كان على علم بتصريحات ترامب بشأن غزة مسبقاً.