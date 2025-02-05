محكمة تونسية تصدر أحكاما مشددة ضد الغنوشي وسياسيين وإعلاميين في قضية انستالنجو

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أصدرت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، أحكاما مشددة بسجن سياسيين في القضية المرتبطة بمؤسسة "إنستالنجو" المتخصصة بنشر محتويات إعلامية على شبكة الانرتنت، بتهم التآمر على أمن الدولة وغسيل الأموال.

وشملت الأحكام، بحسب هيئة الدفاع، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الموقوف في السجن منذ أبريل 2023، بسجنه 22 عاما، بالإضافة إلى ابنيه معاذ الغنوشي 25 عاما وسمية الغنوشي 35 عاما وصهره رفيق بوشلاكة وزير الخارجية الأسبق 34 عاما، وهؤلاء جميعهم خارج البلاد.

وصدرت الأحكام في أعقاب جلسات محاكمة استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء / الأربعاء.

وجاء أعلى حكم ضد مؤسس "إنستالنجو" سالم الكحيلي 54 عاما، والصادرة ضده بطاقة جلب دولية.

وصدر حكم بسجن رئيس الحكومة الأسبق المتواجد خارج تونس هشام المشيشي، بالسجن لمدة 35 عاما.

ويحقق القضاء مع قرابة 40 شخصا في قضية "إنستالنجو" منذ عام 2022.

ومن بين الأحكام الأخرى سجن مسئولين اثنين من الأمن بـ13 و15 عاما، وصحفيتين ومدونين اثنين لمدة تتراوح بين 27 عاما و5 أعوام.

وهذه الأحكام ابتدائية ويحق لهيئة الدفاع الطعن ضدها لدى محكمة الاستئناف.