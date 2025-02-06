الأمم المتحدة تشبه خطة ترامب لإعادة توطين سكان غزة بالتطهير العرقي

قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، إن البحث عن حلول للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب ألا يؤدي إلى تفاقم المشكلة.

وأكد المتحدث نقلاً عن جوتيريش في نيويورك أنه لا بد من تجنب أي شكل من أشكال التطهير العرقي للفلسطينيين، مشدداً على أن أي حلول للصراع يجب أن تكون في إطار القانون الدولي، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، أمس، إن الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة، وأن واشنطن ستكون مسؤولة عن تفكيك جميع القنابل الخطيرة التي ألقاها الجيش الإسرائيلي ولم تنفجر والأسلحة الأخرى هناك.

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة لن تدفع تكاليف إعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن "الإدارة الأمريكية سوف تعمل مع شركاء في المنطقة لإعادة بناء هذه المنطقة".

وأضافت، خلال مؤتمر صحفي، أن ترامب تعهد بإعادة إعمار غزة ونقل المتواجدين هناك مؤقتاً، موضحة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان على علم بتصريحات ترامب بشأن غزة مسبقاً.