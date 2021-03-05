نظمت عدد من الفنادق السياحية مسابقة ملكة جمال الشواطئ بمدينة الغردقة، بمشاركة عدد من السائحين المصريين والأجانب من جنسيات مختلفة من عدة دول أوربية، وفرق من الأنيميشن، وكانت لجنة التحكيم من خبراء السياحة ومسئولي الفنادق المنظمة وعدد من السائحين.

وفازت سائحة أوكرانية بمسابقة ملكة جمال الشواطي "ميس هاواي" والتي تنافست فيها عدد من السائحات المصريين والأجانب من نزلاء الفنادق السياحية من عدة دول أجنبية من جنسيات أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا و وبولندا ورومانيا والتشيك، بالإضافة إلى المصريات من رواد الفنادق السياحية.

وقال محمد حمدي مدير فندق سياحي بمنطقة هاوي بالغردقة، إن مسابقة ملكة جمال الشواطئ "ميس هاواي" هي مسابقة ترفيهية تهدف إلى الترويج السياحي على شواطئ الغردقة بمشاركة متسابقات مصريات وأجنبيات من نزلاء الفنادق السياحية، ولاقت الفكرة إعجاب النزلاء وحرصت 12 متسابقة على الاشتراك في المسابقة وتنوعت الفقرات بين فقرات ترفيهية ومسابقة ثقافية وعروض أزياء بمشاركة فرق انيميشن، وذلك على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة لمراعاة المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.

وتكَونت لجنة التحكيم من خبراء السياحة ومسئولي الفنادق المنظمة وعدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية.

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