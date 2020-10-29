سامسونج تعلق تصدير منتجاتها إلى روسيا بسبب غزو أوكرانيا

أعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة "سامسونج إلكترونيكس" تعليق تصدير جميع منتجاتها إلى روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

وقالت الشركة في بيان اليوم السبت إنه جرى تعليق تصدير جميع المنتجات إلى روسيا "بسبب التطورات الجيوسياسية الحالية،" مضيفة: "نواصل بنشاط متابعة هذا الموقف المعقد لنقرر خطواتنا المقبلة."

كما قررت سامسونج تقديم 6 ملايين دولار لدعم الجهود الإنسانية في المنطقة، بحسب البيان.

يذكر أن سامسونج هي العلامة التجارية الأكثر شعبية بالنسبة للهواتف في روسيا، حيث حظيت بحصة سوقية بلغت 30 في المئة خلال الربع الأخير من عام 2021، تلتها شاومي الصينية، 23 في المئة، ثم آبل، 13 في المئة، بحسب بيانات موقع "داتا بروفايدر".

وبذلك تنضم سامسونج لآبل وإنتل، وميكروسوفت، في وقف المبيعات وتعليق الخدمات في روسيا بسبب غزو أوكرانيا.