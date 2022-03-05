يواجه الأهلي، نظيره المريخ السوداني، في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعبه بالسلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الأهلي عن الفوز من أجل الابتعاد عن الحسابات المعقدة وتأمين فرصته في التأهل للدور المقبل، عقب التعادل في اللقاء الأول أمام الهلال السوداني، على ملعبه، ومن ثم الخسارة أمام صن داونز على ستاد القاهرة الدولي بهدف دون رد.

ويعول موسيماني، في مباراة اليوم، على عودة نجم الفريق بيرسي تاو، لمستواه مرة أخرى من أجل صناعة الفارق، بجانب استعادة محمد شريف الحث التهديفي، بجانب مواصلة تألق الثلاثي الوسط حمدي فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج، وعودة الثلاثي محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة ومحمد هاني لمستواه المعهود، في المقابل يفتقد الفريق، لخدمات الثلاثي في خط الدفاع، بدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف.

واستقر موسيماني، على تشكيل فريق في مباراة اليوم، والذي لن يشهد تغييرات على المجموعة التي بدأت اللقاء الماضي أمام فاركو، في الدوري الممتاز.

ونستعرض معكم في "الشروق" التشكيل المتوقع لـ مباراة الأهلي اليوم، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وعلي معلول ورامي ربيعه ومحمد عبد المنعم.

خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة".

خط الهجوم: محمد شريف وبيرسي تاو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى بدوري الأبطال، برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي المريخ في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف صن داونز صاحب الصدارة برصيد 7 نقاط، بينما يتذيل الهلال الترتيب بـ نقطة.