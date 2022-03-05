إبراهيم عيسى بعد حوار ولي العهد السعودي مع مجلة أمريكية: يقود ثورة فكرية في الممكلة

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على مقابلة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع مجلة «أتلانتك» الأمريكية، مؤكدًا أنه يقود ثورة فكر وإصلاح في المملكة العربية السعودية.

وأضاف خلال برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الجمعة، أن الأمير محمد بن سلمان أجاب على أسئلة الصحفي الأمريكي بكل وضوح، متابعًا: «ولي العهد السعودي صرح خلال الحوار أن مصطلح الإسلام المعتدل ربما يجعل المتطرفين سعيدين، فهذا المصطلح يوحي أن السعودية والبلدان الأخرى توحي بأنه يتم تغيير الإسلام».

واستكمل، أن الغرب علقوا على هذا المصلح، أنه سيتم تقديم نسخة جديدة من الإسلام، والمطرفين يستخدموا هذا المصطلح أيضًا للهجوم، قائلًا: «ولي العهد السعودي أجاب إجابة ذكية بشأن هذه النقطة أن الممكلة تعيد الأصول الحقيقة للإسلام وليس تغير الدين الإسلامي بآخر».

وأشار الإعلامي إبراهيم عيسى، إلى حديث ولي العهد السعودي عن الإخوان المسلمين، متابعًا: «الأمير قال إن السعودية كان لديها الخلفاء الراشدون ومسيحون ويهود، مما جعل هناك احترام متبادل بين الثقافات المختلفة، لأن المتطرفين اختطفوا الإسلام، وجماعة الإخوان عملت على خلق كل هذا التطرف، وبعضهم يعد جسرًا يؤدي بك إلى التطرف، ويأخدون المستمع إلى التطرف».