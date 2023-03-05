«آثار الإسكندرية» تستعد لتطوير محيط 12 موقعا أثريا بحي الجمرك

قال مدير عام آثار الإسكندرية محمد متولي، إنه يوجد 12 موقعا أثريا بحي الجمرك، أكثر الأحياء في عدد المواقع الأثرية والمباني التراثية، وجارى تنفيذ أعمال تطوير محيطها بالتنسيق مع إدارة المتابعة بحي الجمرك.

وأوضح متولي في تصريح خاص لـ"الشروق"، أن التطوير شمل محيط تلك المواقع الأثرية، من حيث تجديد أرصفة دهان بلدورات، وضع صناديق قمامة، ورفع المخلفات، ووضع لوحات إرشادية وأعمدة إنارة؛ لإظهارها بالمظهر الحضاري اللائق.

وأشار متولي إلى المواقع الأثرية، ومنها قلعة قايتباي، ومسجد الإمام البوصيري بميدان المساجد، ومنطقة كوم الناضورة بشارع بحري بك باللبان، ومسجد إبراهيم تربانة بشارع فرنسا، ومسجد الشوربجي، ووكالة الشوربجي بشارع محمود فهمي النقراشي، وحمام علي بك المصري بشارع أساكل الغلال، ومنطقة أساكل الغلال، كذلك صهريج بن بطوطة الأثري بشارع الكوبري القديم، وصهريج الباب الأخضر بشارع الكوبري القديم، ومحكمة سراي الحقانية بميدان المنشية، ومسجد أبو علي بحارة البلقطرية، وهو من أقدم مساجد الإسكندرية.

وأضاف متولي، أن قلعة قايتباي الأثرية تشهد إقبالا كبيرا من السائحين الأجانب خلال الفترة الماضية، نظرا لإدراج القلعة على برامج الزيارات لجميع الوفود التي تأتي لزيارة المحافظة، مؤكدا أن القلعة تشهد حاليا أعمال تطوير للحفاظ على شكلها الحضاري الذي يليق بتاريخ المدينة العريقة خلال موسم الصيف.