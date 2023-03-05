الاشتراكيون الديمقراطيون هم الأوفر حظا في الانتخابات الإقليمية النمساوية

تستأنف الانتخابات الإقليمية في النمسا اليوم الأحد، حيث سيدلي حوالي 430 ألف مواطن في مقاطعة كارينثيا الواقعة في أقصى جنوب البلاد بأصواتهم لانتخاب برلمان جديد، في تصويت ينظر إليه على أنه اختبار حاسم للمزاج السياسي السائد في البلاد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أنه من المتوقع أن يظل الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، الذي قدم رئيس الوزراء للبلاد منذ 2013، في السلطة. ومن المتوقع أن يحصل شريكه في الائتلاف، حزب الشعب النمساوي المحافظ بزعامة المستشار كارل نيهامر، على 15% من الأصوات.

وستجرى الانتخابات البرلمانية المحلية الثالثة والأخيرة في النمسا هذا العام في 23 أبريل المقبل في مقاطعة سالزبورج، حيث يخشى حزب الشعب النمساوي المحافظ من احتمالات فقدانه أغلبيته الواضحة.