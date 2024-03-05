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انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ملعب أكاديمية المهد بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر.

بدأ المران الأول للفريق ببرنامج بدني خاص وضعه الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وقام لاعبو الفريق بخوض تدريبات بدنية خاصة تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال، من خلال أدوات تم استقدامها لملعب التمرين.

تأتي هذه الفقرة من أجل رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين في ظل الاستعداد بأفضل شكل للمباراة المقبلة.

كما ألقى جوميز، عدة محاضرات فنية على اللاعبين، وشهدت المحاضرة التي استمرت لعدة دقائق شرح العديد من التعليمات والأفكار الفنية والخططية للاعبين، في إطار الاستعداد للمباراة المرتقبة أمام الأهلي.

و قام جوميز بتكليف بعض اللاعبين بعدة مهام خاصة داخل أرضية الملعب، يتم تنفيذها خلال المران.

وخاض لاعبو الزمالك، فقرة تدريبات خططية خاصة خلال المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

وتم خلال هذه الفقرة التركيز على بعض الجمل التكتيكية في إطار خطة اللعب الخاصة بالفريق، بالإضافة إلى على تصحيح بعض الأمور الفنية.

وقام الجهاز الفني للفريق بعمل تقسيمة فنية بطول الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها.