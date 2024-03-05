جماعة الحوثي باليمن: استهداف مدمرتين حربيتين أمريكيتين بالبحر الأحمر

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قالت جماعة الحوثي في اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، إن قواتها استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر.

وأوضح يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان، إن "القوات المسلحة (تابعة للجماعة) نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيّرة".

وقال سريع: "لن نتردد في توسيع عملياتنا ضد كل الأهداف المعادية استجابة لنداء أحرار شعبنا وأمتنا الإسلامية في تقديم الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني".

وأضاف: "لن تتوقف عملياتنا حتى يتوقف العدوان ويُرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأشار المتحدث العسكري الحوثي، إلى أن "عملية استهداف المدمرتين الأمريكيتين كانت عملية مشتركة بين البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجوِّ المسير التابع لهم".

ويواصل الحوثيون هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر منذ 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

ووسعت جماعة الحوثي، عملياتهم لتشمل السفن التابعة للولايات المتحدة وبريطانيا اللتين شكلتا تحالفاً ضد الجماعة لردع هجماتها في البحر الأحمر.