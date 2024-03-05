كشف الفنان حسن الرداد، عن طبيعة دوره في مسلسل «محارب»، الذي سيعرض خلال شهر رمضان.



وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن المسلسل عمل اجتماعي تشويقي أكشن، مشيدا بالسيناريو وجودة النص المكتوب، بما في ذلك الأدوار الفرعية.



ولفت الرداد إلى أن العمل يتضمن دراما مشوقة تعيد الذاكرة إلى دراما الزمن الجميل، أمثال "أرابيسك وليالي والحلمية"، موضحا أن المسلسل يحمل اسم بطل العمل، ويرمز للدراما الموجودة بالعمل، وهو محارب شريف في الحياة، ويحارب من أجل النجاح.



وتابع: «عاوزين الناس كلها تحارب بشرف في الحياة، وتحارب أنها تنجح، وتحارب من أجل لقمة العيش»، منوها بأن العمل يحمل معاني من أهما ضرورة ألا يترك الإنسان حقه، واللجوء إلى القانون الذي يسانده ويدعم حصوله على حقه».



يذكر أن مسلسل "محارب"، من إخراج شيرين عادل، وتألف محمد بشير، وبطولة الفنان أحمد زاهر وماجد المصري، وتامر عبد المنعم، والفنانة نيرمين الفقي، وسلوى عثمان، ومنة فضالي.