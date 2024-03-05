بنوك إماراتية تتعهد بتدبير تسهيل ائتماني لتمويل شراء خامات لشركة الشرقية للدخان

الشركة فى بيان للبورصة: عدم توفير التمويل خفض النشاط والحصيلة المالية والإيرادات السيادية

تعهدت بنوك إماراتية، بتدبير تسهيل ائتمانى بقيمة 200 مليون دولار، لبنوك مصرية تمول شراء الخامات لشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومبانى) فى صورة خطابات ضمان، وفق ما أعلنته الشركة فى بيان عن نتائج اجتماع الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية، مرسل للبورصة أمس.

ووافقت الجمعية العامة العادية للشركة على إبرام اتفاقيات ائتمانية مع بنكى «الإمارات دبى الوطنى (مصر)» و«التجارى الدولى» بقيمة 400 مليون دولار، لاستخدامها فى فتح اعتمادات مستندية لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية من مورديها، «وعلى تعهد الشركة بتدبير تسهيل ائتمانى فى صورة (خطاب ــ خطابات) ضمان صادرة من بنوك إماراتية لصالح البنوك المصرية بقيمة 50% من قيمة تلك التسهيلات الائتمانية المذكورة، ما يعادل 200 مليون دولار»، وفق البيان، الذى طالعته «الشروق».

وأرجعت الشركة سبب ذلك، إلى ضمان الحفاظ على استمرارية النشاط، ورفع معدلات الإنتاج الحالية والمستقبلية، لتلبية الطلب المحلى، و«علاج الآثار السلبية لعدم توفر تسهيلات ائتمانية بنكية كافية لفتح اعتمادات مستندية تفى بالتشغيل الاقتصادى للطاقة الإنتاجية للشركة، ما أدى إلى تصاعد السوق الموازية وانخفاض الحصيلة المالية للشركة، وكذلك انخفاض الإيرادات السيادية المترتبة عن نشاط الشركة».

وتشهد مصر منذ أشهر أزمة سيولة دولارية حادة، قيدت قدرة المنتجين على استيراد الخامات اللازمة للإنتاج، وأدت إلى تراكم البضائع فى الموانئ المصرية، وإغلاق آلاف المصانع، وفق تصريحات عدد من المسئولين فى اتحاد الصناعات.

كما شهدت مصر أزمة حادة فى سوق السجائر، ما دفع تلك السلعة التى تتسم بعدم المرونة إلى قفزات متتالية، وحجز التجار لها، وبيعها فى السوق السوداء.

وقال هانى أمان الرئيس التنفيذى للشركة الشرقية، فى تصريحات صحفية أمس الأول، عقب انعقاد الجمعيتين: «إن أزمة السجائر فى مصر ستنتهى خلال شهرين أى بعد عيد الفطر، وذلك مع بدء دخول المواد الخام التى سيتم استيرادها من الخارج».

وأضاف أمان أن فصل الشتاء مع اقتراب شهر رمضان ساهما فى انخفاض استهلاك السجائر، ما ساهم بدوره فى بدء انضباط السوق وتراجع التجار عن التخزين واقتراب السعر لدى التجار من السعر الحقيقى البالغ 30 جنيها للعلبة، مؤكدا أن الشرقية للدخان لن ترفع أسعار منتجاتها إلا بعد دراسة دقيقة.

وكانت شركة «جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة» الإماراتية قد استحوذت على 30% من إجمالى أسهم «إيسترن كومبانى»، لتصبح لها الحصة الغالبة، وينخفض نصيب الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، إلى 20.9%، و7.2% لصندوق استثمار «آلان جراى»، و5.2% أسهم اتحاد العاملين المساهمين، وباقى الأسهم تداول حر فى البورصة.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأسمالها المصدر من 2.3 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، عبر استخدام 770 مليون جنيه من الأرباح المحتجزة.