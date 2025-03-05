- ضوء أخضر من ترامب لمبعوث شئون الرهائن لإجراء حوار مع الحركة الفلسطينية

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم، إجراء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حوارا مباشرا مع حركة حماس الفلسطينية.

وقالت ليفيت، في مؤتمر صحفي، إن المبعوث الخاص لشئون الرهائن حصل على موافقة من الرئيس دونالد ترامب لإجراء حوار مع حماس، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية.

وأضافت ليفيت: "تشاورنا مع إسرائيل بشأن إجراء محادثات مباشرة مع حماس".

وقبيل ذلك، كشفت مصادر أمريكية أن واشنطن تجري محادثات مباشرة مع حركة حماس بشكل سري.

• الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين واتفاق أوسع لإنهاء الحرب

وأفاد مصدران أمريكيان بأن إدارة الرئيس الأمريكي كانت تجري محادثات مباشرة مع حماس بشأن الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين في غزة وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

كما أفاد المصدران بأن المحادثات تضمنت مناقشات بشأن اتفاق أوسع للإفراج عن جميع المحتجزين المتبقين والوصول إلى هدنة طويلة الأمد.

فيما أشار الموقع إلى أن مبعوث ترامب للرهائن آدم بولر التقى مسئولين من حماس في الدوحة مؤخرا.

وكان المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف يخطط للسفر إلى الدوحة هذا الأسبوع للقاء رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، لكنه ألغى الرحلة، مساء الثلاثاء، بعد أن لاحظ عدم وجود تقدم من جانب حماس، حسبما أفاد مسئول أمريكي.

كما لم يتم تحديد موعد زيارة ويتكوف إلى المنطقة، حيث ذكرت مصادر إسرائيلية أنه "لن يحضر قبل إحراز تقدم ملموس في المفاوضات".

موقع "واللا" الإسرائيلي كشف بدوره أيضاً عن إجراء إدارة ترامب، محادثات مباشرة مع حركة حماس بشأن إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين في غزة، وإمكانية التوصل إلى اتفاق أوسع لإنهاء الحرب.

وأضافت المصادر أن المفاوضات التي يجريها مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون الأسرى غير مسبوقة، لأن الولايات المتحدة لم تجر قط أي اتصال مباشر مع حماس، التي صنفتها كمنظمة إرهابية في عام 1997، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

• إسرائيل علمت بالمحادثات عبر قنوات أخرى

وفي حين تشاورت إدارة ترامب مع إسرائيل بشأن إمكانية التفاوض مع حماس، فإن إسرائيل علمت ببعض جوانب المحادثات من خلال قنوات أخرى.

وتركزت المحادثات على إطلاق سراح المحتجزين الأمريكيين، وهي القضية التي تقع ضمن سلطة بوهلر باعتباره المبعوث الخاص لهذه القضية. لكن المحادثات تناولت أيضا اتفاقا أوسع نطاقا لإطلاق سراح جميع الأسرى المتبقين والتوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين إسرائيل وحماس.

وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن.

وتشكل المفاوضات المباشرة مع حماس خطوة أخرى لم تتخذها الإدارات السابقة.

ولا يزال 59 محتجزا إسرائيليا لدى حماس في غزة. وقدر جيش الاحتلال وفاة 35 منهم، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن 22 محتجزا إسرائيليا ما زالوا على قيد الحياة، كما أن حالة اثنين آخرين غير معروفة.

ومن بين المحتجزين المتبقين خمسة أمريكيين، من بينهم إيدن ألكسندر البالغ من العمر 21 عاما، والذي لا يزال على قيد الحياة.

• حماس تطلب إمكانية التفاوض على صفقة شاملة

من جهتها، أكدت حركة حماس التقارير التي تحدثت عن إجراء محادثات مباشرة بين الحركة ومسئول في الإدارة الأمريكية بشأن صفقة تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف قيادي بالحركة، في تصريحات صحفية، أن هذه المحادثات جاءت بعد طلب أمريكي لتقديم بادرة حسن نية، مشيرًا إلى أن الحركة طرحت إمكانية التفاوض على صفقة شاملة لوقف الحرب.

وأوضح أن "الأسرى الذين جرى الحديث عنهم جميعهم عسكريون، وعددهم لا يقل عن أربعة".

كما قال مصدر في حركة حماس، إن الحركة جلست مباشرة مع مبعوث الرئيس الأمريكي لشئون الرهائن.

وأضاف المصدر في تصريحات لقناة العربية الإخبارية: "الحديث عن ملف الأسرى الأمريكيين بدأ منذ أسابيع وليس اليوم".