الأونروا تحث على استمرار التكاتف العالمي لدعم سكان غزة

حثت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، على استمرار التكاتف العالمي حتى يتمكن سكان غزة من الحصول على الدعم الذي يحتاجونه؛ لإعادة بناء مجتمعهم.

وشددت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأربعاء، على أن «الوقت حان ليجدد المجتمع الدولي التزامه بإيجاد حل سياسي عادل للصراع»، مؤكدة أنه «السبيل الوحيد لتحقيق السلام الذي يستحقه الفلسطينيون والإسرائيليون».

وأكدت القمة العربية الطارئة بالقاهرة، في بيانها الختامي الثلاثاء، على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتبنت الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، كما شددت على ضرورة إلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي السورية.

واعتبرت القمة أن الخطة التي قدمتها مصر لإعادة إعمار غزة «خطة عربية جامعة»، وأكدت ضرورة العمل على تقديم الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها.

وحثت المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، لمواجهة تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على غزة بدعم أمريكي.

