عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليسا سلوتكين تنتقد ترامب

انتقدت عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الديمقراطية إليسا سلوتكين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء ، قائلة إن ممارساته لا تفيد سوى الأمريكيين الأثرياء، بينما يضطر الجميع إلى تحمل العواقب.

وفي رد رسمي على ظهور ترامب المثير للجدل أمام الكونجرس، اتهمت سلوتكين الرئيس بإعطاء أولوية لأصدقائه المليارديرات، بينما يشعر هؤلاء الذين لديهم ثروة أقل بكثير بتأثير الحرب التجارية التي أشعلها.

وانتقدت سلوتكين/48 عاما/، التي تمثل ولاية ميشيجان المتأرجحة، ارتفاع أسعار الغذاء والإسكان مضيفة أن ترامب لم يقدم بعد خطة لمعالجة هذه القضايا. وقالت أيضا إن ترامب يريد إعادة توزيع تريليونات الدولارات على الأثرياء على حساب معظم الأمريكيين.

وأضافت أن سياسته بشأن التعريفات الجمركية في نزاعات مع دول مثل الصين وكندا والمكسيك ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في قطاعات، مثل الطاقة والسيارات، والكثير منها يتم تصنيعها في ميشيجان.