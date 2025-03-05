إعصار في أستراليا قد يحول دون خطط ألبانيز لإجراء انتخابات في 12 أبريل

قد يعرقل إعصار إستوائي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا الذي يهدد مدينة بريسبين، خطط الحكومة للدعوة في مطلع الأسبوع لإجراء انتخابات بعدما تصاعت التكهنات بأن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز على وشك تحديد يوم 12 أبريل موعدا لإجراء.

وفي حين أن أستراليا يجب أن تجري انتخابات بحلول منتصف مايو، هناك رؤية آخذة في النمو في وحول البرلمان في كانبرا تفيد بأن رئيس الوزراء سوف يدعو إلى إجراء انتخابات قبل ذلك بقليل للاستفادة من تحسُن البيانات الاقتصادية وأول خفض لسعر الفائدة خلال أكثر من 4 سنوات، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقد تنهار تلك الخطة فيما يتجه الإعصار ألفريد إلى بريسبين ومن المتوقع أن يعبر الساحل في وقت مبكر من يوم الجمعة.

وتشير احتمالية هطول أمطار موسمية وحدوث فيضانات واسعة النطاق، إلى أنه سوف يكون من الخطأ إعلان انتخابات في أعقاب كارثة طبيعية.

وعادة ما تتم الدعوة لإجراء الانتخابات الأسترالية في يوم أحد، وتستمر الحملة لمدة 33 يوما كحد أدنى، ويجري التصويت في يوم سبت.

وسوف يكون أمام ألبانيز حتى السادسة مساء يوم الاثنين للدعوة إلى انتخابات في 12 أبريل.

وفي حال فاته المهلة النهائية، فمن المحتمل أنه لن يستطيع الدعوة لإجراء انتخبات في 19 أو 26 أبريل؛ سبب العطلات العامة حول هذين التاريخين.

وقال ألبانيز، إنه "مركز على الحكم" عندما سئل في مؤتمر صحفي في كوينزلاند اليوم الأربعاء، بشأن تفكيره في موعد انتخابات.

وأضاف: "هذا سبب تواجدي هنا.. أنا أواصل الحكم.. وهذا محط تركيزي الوحيد".

وعادة ما تجرى الانتتخابات الأسترالية كل 3 سنوات فيما تقع حرية اختيار موعد الانتخابات في الأساس في يد رئيس الوزراء.