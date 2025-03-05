ندوة توعوية في فارسكور بدمياط حول السعار والتعامل مع كلاب الشوارع

عُقدت ندوة إرشادية بمدرسة الشهيد إسماعيل فهمي في مدينة فارسكور بمحافظة دمياط؛ للتوعية بمخاطر السعار وسبل التصدي لهجمات كلاب الشوارع، وذلك تحت قيادة الدكتور إيهاب شكري، مدير عام الطب البيطري بدمياط، وبرعاية والدكتور أحمد منصور، مدير إدارة فارسكور البيطرية.

وأوضحت الدكتورة نشوى حامد، رئيس قسم الإرشاد بالإدارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن الندوة شملت استعراض طرق الوقاية من السعار وأهمية التطعيمات الدورية، بجانب الإجراءات السليمة للتعامل مع الحيوانات الضالة حفاظًا على السلامة العامة.

كما شددت على ضرورة نشر الوعي بين الطلاب والأهالي حول التعامل الصحيح مع الكلاب الضالة، وعدم استفزازها لتجنب الهجمات، بالإضافة إلى توضيح أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات اشتباه في إصابة الحيوانات بالسعار.

وشهدت الندوة تفاعلًا من الحضور، حيث تم فتح باب النقاش والرد على الاستفسارات المتعلقة بالمرض وأساليب الوقاية، مع التأكيد على دور الجهات البيطرية في تنفيذ حملات التحصين والتوعية المستمرة للحد من انتشار السعار وضمان سلامة المواطنين.

كما اختُتمت الندوة بالتأكيد على تعاون الجهات المختلفة في التصدي لهذه الظاهرة، مع دعوة الطلاب لنقل ما تعلّموه إلى أسرهم، ومحيطهم، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من السعار والحفاظ على بيئة أكثر أمانًا للجميع.