مستشفيات غزة تستقبل 35 شهيدا و10 إصابات خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأربعاء، إن المستشفيات استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 35 شهيدًا (30 شهيدًا انتشال، وشهيد متأثر بجراحه، و4 شهداء جدد)، و10 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 48 ألفًا و440 شهيدًا، و111 ألفًا و845 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، قالت أليس جيل إدواردز، المقررة الأممية المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إن الهجمات الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة كانت «مدمرة للغاية».

جاء ذلك في تقرير قدمته إدواردز، الليلة الماضية، حول التعذيب أثناء عملية الأسر، على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد في جنيف.

ووصفت إدواردز الهجمات الإسرائيلية على غزة بأنها «مدمرة تماما» للمدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أنها «تتابع العديد من قصص التعذيب، وغيرها، من أصناف سوء المعاملة للفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل».