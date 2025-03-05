جنوب إفريقيا تدعو المجتمع الدولي لضمان وصول المساعدات إلى غزة

أدانت جنوب إفريقيا، بشدة رفض إسرائيل السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعملياتها العسكرية المستمرة في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، الأربعاء، قالت فيه إن الفلسطينيين بقطاع غزة يعانون من آلام لا توصف.

ودعت جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إلى ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف البيان: "تدعو جنوب إفريقيا المجتمع الدولي إلى ضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستمر ودون عوائق إلى جميع أنحاء قطاع غزة".

وأشار البيان إلى أن الفلسطينيين بقطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الطبية.

كما أدان البيان العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة بالضفة الغربية، مشيراً إلى أنها تمثل تصعيدا خطيرا يهدد بشكل كبير سعي الفلسطينيين إلى تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم.

وكانت إسرائيل وفي محاولة للضغط على "حماس"، أوقفت إدخال المساعدات الإنسانية الى غزة يوم الأحد، وهو ما تسبب في انتقادات دولية واسعة لتل أبيب.

والأحد، وبعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى قالت وسائل إعلام عبرية إن تل أبيب تعتزم البدء خلال أسبوع بتنفيذ خطة تصعيدية ضد غزة، تشمل قطع الكهرباء والمياه وتنفيذ عمليات اغتيال وإعادة تهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه واستئناف القتال.