رئيس وزراء جرينلاند لترامب: لسنا للبيع ونحن من نقرر مصيرنا

أكد رئيس وزراء جرينلاند، موتي بوروب إيجيدي، أن بلاده "ليست للبيع"، على خلفية دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجزيرة للانضمام إلى الولايات المتحدة.

وشدد إيجيدي، في منشور عبر صفحته بمنصة "فيسبوك"، الأربعاء، على أن جرينلاند هي ملك لشعبها، قائلاً: "لا نريد أن نكون أمريكيين أو دنماركيين، نحن غرينلانديون، وعلى الأمريكيين وقادتهم أن يفهموا ذلك"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف: "نحن لسنا للبيع ولا يمكن شراؤنا بهذه البساطة. نحن من نقرر مصيرنا".

ومساء الثلاثاء، قال ترامب في كلمة أمام الكونجرس الأمريكي، إنه يدعم حق جرينلاند في تقرير مصيرها ودعاها للانضمام إلى الولايات المتحدة.

وجدد ترامب رغبته في السيطرة على الجزيرة، قائلاً: "نحن بحاجة إلى جرينلاند من أجل أمننا القومي وحتى أمننا الدولي. وأعتقد أننا بطريقة أو بأخرى، سنحصل عليها".

وكان ترامب قال في خطاب القسم للرئاسة في 20 يناير 2025، إن جميع سكان جرينلاند البالغ عددهم 57 ألفا يدعمون فكرة الانضمام للولايات المتحدة.

وتقع جرينلاند، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك، إضافة إلى جزر فارو، على بعد 2900 كيلومتر من الدنمارك.