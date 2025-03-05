هل يجوز وصف الله تعالى بالمُحبّ أم لا؟ الإمام الطيب يجيب

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، إن أسماء الله الحسنى تدور جميعها حول صفات الجمال أو الجلال، وهي كلها لطيفة؛ لكن هناك صفات تبعث الأمل وأخرى تبعث الخوف من الله سبحانه وتعالى.

وأضاف خلال حلقة برنامج «الإمام الطيب» الذي يُبث عبر شاشة قناة «الحياة» مساء الأربعاء، أن اسم الله تعالى «الودود» بمشتقاته ورد في القرآن الكريم في أكثر من موضع، ذاكرا أنه ورد مرتين في سورتي هود والبروج.

وأوضح أن الود والمحبة أخوان في اللغة العربية، بمعنى أن الود يعني الحب والعكس صحيح، مشيرا إلى أن السؤال الذي يجب الوقوف عنده «هل يوصف الله تعالى بالمحب أم لا يوصف؟».

وأجاب: «القرآن الكريم يقول نعم، مادة حب بمشتقاتها وردت في القرآن الكريم في آيات كثيرة جدًا منسوبة إلى الله تعالى، مثل قوله تعالى: (إن الله يحب المحسنين)، و(إن الله يحب التوابين)، (والله يحب الصابرين)، كما وردت منفية عنه أيضا (إنه لا يحب المسرفين)».

وأوضح أن معنى الحب أسند إلى الله تعالى؛ لكنه ليس من الأسماء التي يدعى بها، مشددا أنه «لا أستطيع أن أقول اللهم يا محب؛ لكن معنى الحب أسند إلى الله نعم، ومعناها أنه مُحب فإذن يجوز».