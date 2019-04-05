بريطانيا تطلب من الاتحاد الأوروبى تأجيل «بريكست» حتى 30 يونيو

طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، أمس، تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «بريكست» حتى 30 يونيو المقبل، فى رسالة بعثتها إلى رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك.

وأبلغت ماى ــ فى الرسالة ــ توسك بطلبها تمديد المادة 50 من اتفاقية لشبونة التى تنظم خروج دولة عضو من الاتحاد الأوروبى، وتقترح أن ينتهى هذا الإرجاء فى موعد لا يتجاوز «30 يونيو 2019».

وكتبت ماى أن «سياسة الحكومة كانت وتبقى مغادرة الاتحاد الأوروبى بطريقة منظمة وبدون إرجاء غير مبرر»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

واقترح توسك من جهته إرجاء «مرنا» لبريكست لمدة يمكن أن تصل إلى 12 شهرا بحسب مسئول أوروبى كبير. وسيعنى التمديد لمدة 12 شهرا أنه سيتعين على بريطانيا المشاركة فى انتخابات البرلمان الأوروبى المقررة فى مايو المقبل.

وتقول الحكومة البريطانية إنها لا تزال فى طور السعى إلى الحصول على اتفاق «يسمح لبريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبى قبل 23 مايو 2019، وبالتالى إلغاء (المشاركة) فى الانتخابات الأوروبية، لكنها ستواصل التحضير لإجراء الانتخابات فى حال لم يكن ذلك ممكنا».

ودخلت بريطانيا فى أزمة سياسية، بعد رفض النواب البريطانيين ثلاث مرات الاتفاق الذى توصلت إليه ماى مع الاتحاد الأوروبى.