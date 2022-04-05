التعاون الخليجي: مستمرون في دعم اليمن ولن نتخلى عنه أبدا

أكد سفير مجلس التعاون الخليجي لدى اليمن، سرحان بن منيخر، أن دول المجلس مستمرة في دعم اليمن ولن تتخلى عنه أبدًا، مؤكدًا أن اليمنيين وحدهم هم من يقررون مستقبلهم.

وأضاف بن منيخر في إيجاز صحفي لمشاورات اليوم، أوردته قناة السعودية الإخبارية، أن الوفاق هو عنوان المشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض، وأن المشاورات تهدف لرسم خارطة طريق يمنية - يمنية وأن دول المجلس لن تعارض ما يتفق عليه اليمنيون.

ونوه بأن جميع المشاركين في المشاورات يسابقون الزمن للوصول إلى حلول لإنهاء الأزمة اليمنية، مبينًا أن جميع المكونات المجتمعية في الرياض متوافقة على استقرار اليمن.