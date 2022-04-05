 لحظة بلحظة .. ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا - ليفربول .. مانشستر سيتي - أتلتيكو مدريد - بوابة الشروق
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لحظة بلحظة .. ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. بنفيكا - ليفربول .. مانشستر سيتي - أتلتيكو مدريد

الشروق
نشر في: الثلاثاء 5 أبريل 2022 - 8:44 م | آخر تحديث: الثلاثاء 5 أبريل 2022 - 8:44 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراة بنفيكا البرتغالي أمام ليفربول الإنجليزي والتي تُقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب دا لوز بالعاصمة البرتغالية لشبونة لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بجانب متابعة نتيجة مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي أمام أتلتيكو مدريد الإسباني والتي تُقام في نفس الموعد على ملعب الاتحاد.

ويريد ليفربول في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب قبل خوض مباراة الإياب التي ستُقام على ملعب الأنفيلد يوم الأربعاء الموافق 12 أبريل.

 

تشكيل بنفيكا

تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - كوناتي - فان دايك - روبرتسون

خط الوسط: فابينهو - تياجو - كيتا

خط الهجوم: محمد صلاح - دياز - ساديو ماني


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