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أعلن الجيش اليمني، رصده 130 خرقًا للهدنة (التي أعلنتها الأمم المتحدة يوم الجمعة) من قبل المليشيات الحوثية في سبع محافظات، في يوم واحد.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للجيش اليمني، إنّ «مليشيا الحوثي الإيرانية تواصل خروقاتها للهدنة المعلنة في كافة جبهات القتال بمحافظات الضالع وتعز ولحج والحديدة وحجّة والجوف ومأرب».

وأضاف: «رصدت قواتنا 130 خرقا للهدنة ارتكبتها المليشيا الحوثية أمس الإثنين في هذه المحافظات».

وتنوعت الخروقات بين شن هجمات برية واستهداف مواقع الجيش بالأسلحة الثقيلة وبسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، بالتزامن مع حفر خنادق وبناء التحصينات وشق طرقات فرعية، وفق البيان.

كما شملت الخروقات أيضًا الدفع بتعزيزات بشرية وآليات ومعدات قتالية متنوعة إلى مختلف الجبهات.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غجروندبيرج، قد أعلن يوم الجمعة، موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.