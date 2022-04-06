الجيش اليمني: رصد 130 خرقا للهدنة من قبل الحوثيين في كافة جبهات القتال

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، رصد 130 خرقاً للهدنة، في كافة جبهات القتال في البلاد.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، في بيان له: "تواصل مليشيا الحوثي خروقاتها للهدنة المعلنة في كافة جبهات القتال في محافظات الضالع وتعز ولحج والحديدة وحجّة والجوف ومأرب".

وأوضح المركز أن الخروقات توزعت بين شن هجمات برية واستهداف مواقع الجيش بالأسلحة الثقيلة وبسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، بالتزامن مع حفر خنادق وبناء التحصينات وشق طرقات فرعية، إضافة إلى الدفع بتعزيزات بشرية وآليات ومعدات قتالية متنوعة إلى مختلف الجبهات.

وتابع: "استمرت المليشيا الحوثية لليوم الثالث على التوالي في الدفع بتعزيزات بشرية وآليات ومعدات قتالية متنوعة إلى مختلف الجبهات، ومنها نقل دبابات وعربات بي أم بي وراجمات صواريخ وعشرات الدوريات والآليات إلى الجبهات الغربية والجنوبية بمأرب".

وفي وقت سابق، قال أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، إن الهدنة لقيت ترحيبا كبيراً، "لكنها مهددة بانتهاكات الحوثيين بما في ذلك الانتشار العسكري وضربات المدفعية والطائرات بدون طيار".

أكد في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هذا "يتطلب من المجتمع الدولي الحفاظ على ما تم تحقيقه".