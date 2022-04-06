استمرار التأثيرات السلبية لنقص أطقم العاملين على رحلات الطيران في بريطانيا بسبب كورونا

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صدرت تحذيرات للمسافرين عبر الرحلات الجوية المتجهة والمغادرة لبريطانيا من أنه من المتوقع استمرار إلغاء الرحلات بسبب النقص فى أطقم العاملين .

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن أكثر من ألف رحلة من وإلى بريطانيا ألغيت خلال الأيام الماضية نظرا لمرض أفراد أطقم الطائرات وسط ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال خبراء صناعة الطيران أن شركات الخطوط الجوية والمطارات تكافح بسبب أعداد الوظائف التي استقطعت خلال فترة الجائحة.

وقالت شركة سيريوم لبيانات الطيران، إنه تم إلغاء 1143 رحلة طيران بريطانية الأسبوع الماضي، مقارنة بـ197 فقط خلال نفس الفترة من عام 2019.

وكانت الخطوط الجوية البريطانية بريتش ايروايز قد أعلنت الشهر الماضي خفض جدولها الزمني حتى نهاية مايو بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.