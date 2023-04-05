الرئيس الفرنسي يصل الصين في أول زيارة له منذ 2019

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إلى الصين في زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام، وهي الأولى من نوعها منذ عام 2019 بسبب جائحة "كورونا".

وذكرت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس ماكرون وصل إلى بكين، ومن المقرر أن يلتقي بالجالية الفرنسية بعد ظهر اليوم، قبل يوم مكثف من المناقشات غدا الخميس مع نظيره الصيني شي جين بينج، سيتوجه الجمعة إلى كانتون في الجنوب الصيني.

وبحسب الإليزيه، ستركز الزيارة على ثلاثة محاور: القضايا الاستراتيجية والأزمات الدولية والتعاون في مواجهة التحديات العالمية الكبرى، وكذلك العلاقات الاقتصادية.

ووفقًا للإليزيه، من المقرر أن يبحث ماكرون العلاقات الاقتصادية المشتركة، حيث يرافقه عشرات الخبراء الاقتصاديين ورؤساء الشركات الفرنسية بهدف دعوة الشركات الصينية لزيادة استثماراتها في فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي ولإفساح المجال أمام الشركات الأوروبية ولاسيما الفرنسية للاستثمار في الصين.

ويرافق ماكرون ما يقرب من ستين رئيس شركة فرنسية، من بينها إيرباص وكهرباء فرنسا، مع التركيز على الانتقال في مجال الطاقة وهي من التحديات التي تعتبر باريس أنه ينبغي التقدم في إطارها مع بكين، ومن المتوقع أن يتخلل هذه اللقاءات توقيع اتفاقات.