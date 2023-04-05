بايدن يجري جولة تشمل المملكة المتحدة وأيرلندا في الفترة ما بين 11 إلى 14 أبريل الجاري

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيجري جولة خارجية تشمل زيارة المملكة المتحدة وأيرلندا، خلال الفترة ما بين 11 إلى 14 أبريل الجاري.

وقال البيت الأبيض في بيان، اليوم الأربعاء، إن بايدن سيتجه أولًا إلى بلفاست عاصمة أيرلندا الشمالية في الفترة ما بين 11 إلى 12 أبريل؛ للاحتفال بمرور 25 عامًا على توقيع اتفاقية «الجمعة العظيمة» والتقدم المحرز بها.

وأشار البيان إلى أن الرئيس الأمريكي، سيؤكد خلال الزيارة استعداد واشنطن؛ لدعم الإمكانات الاقتصادية الهائلة لأيرلندا الشمالية التي تصب لصالح جميع المجتمعات.

وأوضح البيان، أن «بايدن» سيتجه إلى أيرلندا في الفترة ما بين 12 إلى 14 أبريل، لمناقشة التعاون الوثيق، في إطار التعامل مع التحديات العالمية المشتركة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي مقاطعات دبلن ولاوث ومايو؛ حيث سيلقي خطابًا احتفالًا بالعلاقات العميقة والتاريخية التي تربط بين دولهم وشعوبهم.